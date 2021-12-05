В испанской Лирии стартовал матч предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин между Польшей и Россией.

На старте предварительного раунда Россия разгромила Камерун 40:18, а Польша уступила Сербии 21:25.

В следующий этап пройдут по три лучших команды из каждой из восьми групп, которые объединятся в новую группу с тремя лучшими командами из другого квартера.

Сборную России на турнир привезла новый главный тренер команды Людмила Бодниева. Двухкратная чемпионка мира стала первой женщиной-главным тренером в истории гандбольной сборной.