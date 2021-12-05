В Джидде (Саудовская Аравия) стартовал предпоследний этап сезона «Формулы-1». По его итогам теоретически может появиться новый чемпион мира. Им может стать гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На данный момент он опережает действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 8 очков — 351,5 против 343,5.

Таким образом, чтобы Хэмилтону стать чемпионом, необходимо соблюдение одного из следующих условий:

— Ферстаппен побеждает и проводит быстрейший круг, Хэмилтон занимает место не выше шестого;

— Ферстаппен побеждает, Хэмилтон занимает место не выше седьмого;

— Ферстаппен занимает второе место и проводит быстрейший круг, Хэмилтон занимает место не выше десятого;

— Ферстаппен занимает второе место, Хэмилтон не набирает очков (11-е место и ниже).

Если ни одно из этих условий не будет соблюдено, то чемпион определится на заключительном этапе в ОАЭ.

Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1» и победитель шести чемпионатов за семь последних лет. В 2016 году чемпионом стал его напарник по «Мерседесу» Нико Росберг. Если Ферстаппен станет чемпионом, то вернёт «Ред Булл» титул, который команда завоёвывала четыре раза подряд до старта гегемонии «Мерседеса»: с 2010 по 2013 год чемпионом становился гонщик «быков» Себастьян Феттель.

Хэмилтон стартовал в гонке с первого места, Ферстаппен — с третьего.