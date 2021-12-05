В Джидде стартовал предпоследний этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — «Гран-при Саудовской Аравии».

Первым на дистанцию ушёл действующий чемпион мира, обладатель поул-позишн Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Со второй позиции стартует его напарник Валттери Боттас, третьим — лидер общего зачёта Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Ферстаппен может уже в этой гонке оформить чемпионство и прервать семилетнюю серию побед гонщиков «Мерседеса» (шесть титулов у Хэмилтона, один — в 2016 году — у Нико Росберга).

Никита Мазепин из «Хааса» уйдёт на дистанцию последним, вслед за партнёром по команде Миком Шумахером.