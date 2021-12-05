«Краснодар» одержал волевую победу над «Сочи» в выездном матче 17-го тура чемпионата России по футболу — 2:1. Счёт открыл лидер атак сочинцев Матео Кассьера на 19-й минуте. На счету колумбийца стало восемь голов, он вышел на чистое третье место в таблице бомбардиров РПЛ.

На 23-й Виктор Классон сравнял счёт, а на 52-й он оформил дубль, принеся кубанцам победу.

Команды играли в следующих составах:

«Сочи»: Адамов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юрганов, Заика (Жоаозиньо, 68), Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Ангбан, 74), Юсупов (Барсов, 74), Кассьера (Попов, 84).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Сорокин, Рамирес (Чернов, 60), Черников, Крыховяк, Классон, Сперцян (Рейхман, 90), Ионов (Спаич, 89), Ильин (Вильена, 74).

Гжегож Крыховяк был удалён на 87-й минуте встречи.

В таблице РПЛ «Краснодар» поднялся с шестого места на третье, обойдя «Сочи». На счету обеих команд стало по 28 очков. У «Динамо» 35 очков, у «Зенита» — 37.