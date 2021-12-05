«Буде-Глимт» сыграл вничью с «Бранном» в матче 29-го тура чемпионата Норвегии — 2:2. Команда вела со счётом 2:0, но пропустила голы на 79-й и 90+3 минутах. Ворота команды защищал голкипер сборной России Никита Хайкин.

«Буде-Глимт» с Хайкиным в воротах мог завоевать чемпионский титул уже сегодня, если бы удержал победу или последний конкурент «Мольде» проиграл «Лиллестрёму».

«Мольде» же уступал по ходу встречи 0:2, забил три мяча, но затем пропустил и сыграл 3:3.

Таким образом, «Буде-Глимт» сохранил трёхочковый отрыв от «Мольде», и чемпион Норвегии-2021 определится в последнем туре 12 декабря. Команда Хайкина сыграет на выезде с «Мьёндаленом», «Мольде» — также в гостях с «Хёугесунном».

«Буде-Глимту» достаточно не проиграть, чтобы второй раз подряд стать чемпионом страны. Кроме того, команду может устроить даже поражение, если «Мольде» также потеряет очки.

Однако если «Мольде» догонит соперников, то, скорее всего, станет чемпионом: при равенстве очков считается разность мячей. Сейчас у «Буде-Глимт» она составляет «+31», у «Мольде» — «+29». Если разность станет одинаковой («Буде-Глимт» минимально проигрывает, «Мольде» минимально выигрывает), то во главу угла встанут забитые мячи. По ним у «Мольде» серьёзноее преимущество — 68 против 56.

Хайкин играет в «Буде-Глимте» с 2019 года. В 2020-м он стал основным голкипером команды и принёс ей первое в истории чемпионство. Осенью вратарь вызывался в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.