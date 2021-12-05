Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у хорвата Марина Чилича первый сет второго матча финала Кубка Дэвиса. Соперники не сделали ни одного брейка и довели дело до тай-брейка. Его Медведев выиграл 9:7.

Медведев семь раз сделал эйсы, Чилич трижды подавал навылет. На счету россиянина две двойных ошибки, Чилич не допустил ни одной двойной.

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP, Чилич идёт 30-м.

Напомним, что в первом матче Андрей Рублёв выиграл у Борны Гойо 6:4, 7:6 (7:5) и принёс России первое очко.

Если Медведев обыграет Чилича, то Россия в третий раз в истории выиграет Кубок Дэвиса (ранее — в 2002 и 2006 году). При выигрыше Чилича победитель будет определён в парном разряде, где Аслан Карацев и Андрей Рублёв встретятся с лидерами рейтинга ATP в паре Николой Мектичем и Мате Павичем.