Сборная России стала обладателем Кубка Дэвиса-2021. В финальном матче россияне выиграли у команды Хорватии. Решающее очко команде принёс вторая ракетка мира Даниил Медведев, победивший Марина Чилича (30-й номер рейтинга ATP). Медведев выиграл два сета со счётом 7:6 (9:7), 6:2.

В первом сете теннисисты не взяли ни одной подачи соперника, и Медведев выиграл на тай-брейке. Во втором сете Чилич проиграл две своих подачи. Всего матч длился 1 час 29 минут. Оба игрока по восемь раз подавали навылет, Медведев сделал две двойных ошибки против одной у соперника.

В первом матче Андрей Рублёв выиграл у Борны Гойо 6:4, 7:6 (7:5).

При ничейном исходе победитель определился бы парном разряде, где Аслан Карацев и Андрей Рублёв должны были встретиться с лидерами рейтинга ATP в паре Николой Мектичем и Мате Павичем.

Помимо Карацева, Медведева и Рублёва, в состав России входили Карен Хачанов (один матч в финале Кубка Дэвиса в паре) и Евгений Донской (остался в запасе). Капитаном команды был президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По пути к титулу Россия победила в группе Эквадор (3:0) и предыдущих чемпионов Испанию (2:1), в 1/4 финала одолела Швецию (2:0), в 1/2 финала — Германию (2:1).

Для России это третий Кубок Дэвиса в истории. Ранее команда первенствовала в 2002 и 2006 году.