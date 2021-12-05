Сборная России выиграла второй матч предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин. Россиянки взяли верх над Польшей со счётом 26:23 (16:10, 10:13). У России очки набрали Екатерина Ильина (8), Антонина Скоробогатченко (5), Елена Михайличенко (4), Ольга Фомина (3), Карина Сабирова, Ольга Щербак (по 2), Анастасия Илларионова и Юлия Манагарова (по 1).

В первом матче россиянки разгромили Камерун 40:18 и досрочно вышли в следующий раунд.

В следующий этап пройдут по три лучших команды в каждой группе. Команды группы B, где выступает Россия, сыграют на втором групповом раунде с тремя лучшими командами группы A.

Сборную России на турнир привезла новый главный тренер команды Людмила Бодниева. Двухкратная чемпионка мира стала первой женщиной-главным тренером в истории гандбольной сборной.