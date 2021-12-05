Официальный Твиттер-аккаунт Кубка Дэвиса опубликовал видео победы сборной России в финале турнира. В решающей игре Россияне обыграли Хорватию 2:0. Первую победу одержал Андрей Рублёв над Борной Гойо — 6:4, 7:6 (7:5), во втором матче Даниил Медведев одолел Борну Чорича — 7:6 (9:7), 6:2.

Помимо Медведева и Рублёва, в состав России входили Аслан Карацев (три матча в паре), Карен Хачанов (один матч в финале Кубка Дэвиса в паре) и Евгений Донской (остался в запасе). Капитаном команды был президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По пути к титулу Россия победила в группе Эквадор (3:0) и предыдущих чемпионов Испанию (2:1), в 1/4 финала одолела Швецию (2:0), в 1/2 финала — Германию (2:1).

Для России это третий Кубок Дэвиса в истории. Ранее команда первенствовала в 2002 и 2006 году.