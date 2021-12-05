Норвежец Ветле Кристиансен вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира. В сегодняшней гонке преследования на этапе в Эстерсунде он одержал победу и набрал в общей сложности 178 очков.

На второе место опустился швед Себастьян Самуэльссон, который сегодня стал вторым и имеет в активе 175 очков.

На третью строчку со второй опустился действующий обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Йоханнес Бё, который стал сегодня четвёртым. На его счету 154 очка.

Француз Эмильян Жаклен занял сегодня третье место и идёт в общем зачёте четвёртым (151).

Россиянин Эдуард Латыпов замыкает топ-5, набрав 139 очков. Он сегодня показал 11-й результат и набрал 139 очков.