Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг раскритиковал тактику сборных России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Парни, у вас была очень странная тактика. Шанс обыграть Норвегию — постоянно поддерживать максимально высокий темп и пытаться убежать на каждом этапе, — приводит слова Клэбо журналист Владимир Иванов в своём телеграм-канале. = А вы спокойно привезли Клебо на финиш. Ну и на что после этого рассчитывали?»

Нортуг был удивлён, что никто, кроме Большунова, не попытался навязать борьбу норвежцам.