Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в напряжённом «Гран-при Саудовской Аравии», предпоследнем этапе чемпионата «Формулы-1». Гонщик «Мерседеса» стартовал с «поула», пропускал вперёд лидера общего зачёта Макса Ферстаппена, но обогнал его на 43-м круге из 50.

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен пришёл к финишу вторым, в борьбе за третье место партнёр Хэмилтона Валттери Боттас обогнал на финише Эстебана Окона из «Рено».

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин попал в аварию на 15-м круге и сошёл с дистанции.

Хэмилтону также принадлежит лучший круг в гонке, таким образом, он сравнялся с Ферстаппеном по очкам в общем зачёте — по 369,5. Чемпион определится в заключительной гонке сезона — «Гран-при Абу-Даби».