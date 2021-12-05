За одну гонку до конца сезона в «Формуле-1» в таблице личного зачёта сформировалось двоевластие. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен из «Ред Булла» имеют в активе одинаковое количество очков — по 369,5.

Хэмилтон догнал Ферстаппена благодаря сегодняшней победе в «Гран-при Саудовской Аравии» и самому быстрому кругу.

Таким образом, чемпион «Формулы-1» определится по итогам заключительной гонки сезона — «Гран-при Абу-Даби». Победителем сезона станет тот, кто наберёт больше очков. Если оба гонщика вдруг не наберут ни одного балла, то чемпионом станет Ферстаппен, у которого в сезоне больше первых мест — 9 против 8.

«Гран-при Абу-Даби» пройдёт 10-12 декабря в Яс-Марине.

Хэмилтон семь раз выигрывал чемпионат «Формулы-1», в том числе шесть — за последние семь лет. В 2016-м титул взял его партнёр по команде Нико Росберг. Ферстаппен ещё ни разу не завоёвывал титул. «Ред Булл» же выигрывал чемпионат «Формулы-1» четыре раза — с 2010 по 2013 год, все четыре титула на счету Себастьяна Феттеля.