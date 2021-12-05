Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в жесткой форме прошлась по методам работы Этери Тутберидзе. Рудковская назвала её «прекрасным тренером», но раскритиковала за то, что её выпускницы рано заканчивают карьеру.

«Величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре, — цитирует «Спорт-Экспресс» Рудковскую. — Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте? Мы видим Юлю Липницкую, которая у нас работает, Алину Загитову, Женю Медведеву. Девочки не пошли на вторые Игры, как это делала, например, Ира Слуцкая, или та же Юна Ким, или Мао Асада».

В качестве примера великого тренера Рудковская назвала бывшего наставника Плющенко Алексея Мишина, ученица которого Елизавета Туктамышева в 25 лет продолжает выступать на высшем уровне.