Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Ранее Тарасова заявила, что пока не видит чемпионского потенциала у сына Рудковской и Плющенко Александра (Гнома Гномыча).

«Саша только в самом начале своего пути, у него все впереди, — цитирует «Спорт-Экспресс» Рудковскую. — Я знаю, что если мой сын будет много работать и у него не возникнет проблем с травмами, то он станет очень хорошим спортсменом. И я бы не хотела, чтобы мой сын закончил в 15-17 лет, как это часто происходит в одном известном штабе с девочками, причем суперталантливыми».

Рудковская имела в виду штаб Этери Тутберидзе, которая славится тем, что её воспитанницы добиваются успеха в юном возрасте и рано заканчивают карьеру. Продюсер подтвердила это дальнейшими словами, заявив, что из нынешнего состава к Олимпиаде-2026 сможет теоретически остаться только Александра Трусова.