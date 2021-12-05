Сборная России по теннису в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. Ян Непомнящий второй раз проиграл Магнусу Карлсену в матче за титул чемпионов мира. В «Формуле-1» лидеры сравнялись в общем зачёте. В РПЛ московское «Динамо» вплотную подобралось к «Зениту». Лыжницы выиграли эстафету, биатлонисты снова разочаровали. Гандболистки снова победили на чемпионате мира. Российские хоккеисты отжигают в НХЛ. Самые интересные новости спорта 5 декабря – в дайджесте NVsport.
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус», забив 750-й гол в карьере
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу во встрече одержали «столичные» со счетом 3:1.
Панарин поучаствовал во всех голах «Рейнджерс» в матче с «Чикаго»
В Нью-Йорке прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нью Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Капризов набрал 29-е очко в сезоне. Форвад помог «Миннесоте» обыграть «Торонто»
«Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Сент-Поле и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.
Устюгов уступил Клэбо на финише. Сборная России заняла второе место на КМ в Лиллехаммере
Сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.
Лыжница Степанова вырвала победу у Норвегии и Швеции в эстафете на КМ в Лиллехаммере
Сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.
Сборная Франции выиграла эстафету на КМ по биатлону. Россиянки проиграли больше 3 минут
Биатлонистки из сборной Франции выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Кристиансен выиграл биатлонный пасьют в Эстерсунде, Латыпов провалил конец гонки и не вошёл в топ-10
Норвежец Ветле Шостад Кристиансен выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
«Нижний Новгород» Кержакова победил «Рубин» благодаря дублю Калинского
«Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу — 2:1.
«Динамо» обыграло «Уфу» и отстаёт от «Зенита» на 2 очка
«Динамо» одержало победу над «Уфой» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу — 2:0.
«Монако» разгромил «Мец», Головин отдал голевой пас
«Монако» разгромил «Мец» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу — 4:0.
Карлсен выиграл ещё одну партию у Непомнящего
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл в восьмой партии за шахматную корону у российского гроссмейстера Яна Непомнящего.
«Краснодар» победил в гостях «Сочи» и обошёл его в таблице РПЛ
«Краснодар» одержал волевую победу над «Сочи» в выездном матче 17-го тура чемпионата России по футболу — 2:1.
Вратарь сборной России Хайкин упустил досрочное чемпионство на последней минуте
«Буде-Глимт» сыграл вничью с «Бранном» в матче 29-го тура чемпионата Норвегии — 2:2. Команда вела со счётом 2:0, но пропустила голы на 79-й и 90+3 минутах. Ворота команды защищал голкипер сборной России Никита Хайкин.
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса
Сборная России стала обладателем Кубка Дэвиса-2021.
Россия победила Польшу в матче ЧМ по гандболу среди женщин
Сборная России выиграла второй матч предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин.
Хэмилтон выиграл «Гран-при Саудовской Аравии» и догнал Ферстаппена в общем зачете
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в напряжённом «Гран-при Саудовской Аравии», предпоследнем этапе чемпионата «Формулы-1».
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