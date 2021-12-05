Сборная России по теннису в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. Ян Непомнящий второй раз проиграл Магнусу Карлсену в матче за титул чемпионов мира. В «Формуле-1» лидеры сравнялись в общем зачёте. В РПЛ московское «Динамо» вплотную подобралось к «Зениту». Лыжницы выиграли эстафету, биатлонисты снова разочаровали. Гандболистки снова победили на чемпионате мира. Российские хоккеисты отжигают в НХЛ. Самые интересные новости спорта 5 декабря – в дайджесте NVsport.

Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус», забив 750-й гол в карьере

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу во встрече одержали «столичные» со счетом 3:1.

Панарин поучаствовал во всех голах «Рейнджерс» в матче с «Чикаго»

В Нью-Йорке прошел очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Нью Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Капризов набрал 29-е очко в сезоне. Форвад помог «Миннесоте» обыграть «Торонто»

«Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча проходила в Сент-Поле и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Устюгов уступил Клэбо на финише. Сборная России заняла второе место на КМ в Лиллехаммере

Сборная Норвегии выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Лыжница Степанова вырвала победу у Норвегии и Швеции в эстафете на КМ в Лиллехаммере

Сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по лыжным гонкам в норвежском Лиллехаммере.

Сборная Франции выиграла эстафету на КМ по биатлону. Россиянки проиграли больше 3 минут

Биатлонистки из сборной Франции выиграли эстафету на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Кристиансен выиграл биатлонный пасьют в Эстерсунде, Латыпов провалил конец гонки и не вошёл в топ-10

Норвежец Ветле Шостад Кристиансен выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«Нижний Новгород» Кержакова победил «Рубин» благодаря дублю Калинского

«Нижний Новгород» одержал победу над «Рубином» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу — 2:1.

«Динамо» обыграло «Уфу» и отстаёт от «Зенита» на 2 очка

«Динамо» одержало победу над «Уфой» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу — 2:0.

«Монако» разгромил «Мец», Головин отдал голевой пас

«Монако» разгромил «Мец» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу — 4:0.

Карлсен выиграл ещё одну партию у Непомнящего

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл в восьмой партии за шахматную корону у российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

«Краснодар» победил в гостях «Сочи» и обошёл его в таблице РПЛ

«Краснодар» одержал волевую победу над «Сочи» в выездном матче 17-го тура чемпионата России по футболу — 2:1.

Вратарь сборной России Хайкин упустил досрочное чемпионство на последней минуте

«Буде-Глимт» сыграл вничью с «Бранном» в матче 29-го тура чемпионата Норвегии — 2:2. Команда вела со счётом 2:0, но пропустила голы на 79-й и 90+3 минутах. Ворота команды защищал голкипер сборной России Никита Хайкин.

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России стала обладателем Кубка Дэвиса-2021.

Россия победила Польшу в матче ЧМ по гандболу среди женщин

Сборная России выиграла второй матч предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Саудовской Аравии» и догнал Ферстаппена в общем зачете

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в напряжённом «Гран-при Саудовской Аравии», предпоследнем этапе чемпионата «Формулы-1».