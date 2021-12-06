Американский журналист Дэвид Лис посчитал, сколько потеряла тренер Этери Тутберидзе из-за отмены финала Гран-при в Осаке.

«Этери потеряла 40% из $ 25 тыс. за победу Валиевой, 25% из $ 18 тыс. на Шербаковой, 40% из 18 тыс. для Тарасовой и Морозова. 40% от небольшой суммы за четвертое и шестое места. Нельзя так с Этери!» – заявил Лис в подкасте Skating Lesson.

Американский журналист опечален, что Этери Тутберидзе не сможет позволить себе надеть пальто Louis Vuitton на Олимпиаду и подарить дочери – Диане Дэвис, презенты на Рождество.

Напомним, финал Гран-при в японской Осаке отменили из-за появления нового штамма коронавируса под названием «омикрон».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.