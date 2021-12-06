Форвард Кирилл Семенов возвращается в омский «Авангард». Он подписал контракт с командой до конца сезона. Информацию сообщает официальный сайт клуба.

Кирилл Семенов подписал контракт с «Торонто» после победы над «Авангардом» в Кубке Гагарина.

В сезоне – 2021/2022 27-летний форвард сыграл в трех матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Торонто Мэйпл Лифс». Семенов не набрал ни одного очка.

В АХЛ Кирилл отыграл девять матчей и набрал 9 (1+8) очков. Показатель полезности – «+6». Семенов набрал 10 минут штрафного времени. Российский форвард – лучший бомбардир клуба.

В прошлом сезоне форвард сыграл в 60-ти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Семенов набрал 26 очков: забил 10 шайб и отдал 16 голевых передач. В плей-офф Кирилл набрал 9 (4+5) баллов в 23 матчах.