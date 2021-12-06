Московский городской суд отказал форварду «Фиорентины» Александру Кокорину и его брату Кириллу в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Савеловского районного суда по гражданскому иску водителя Виталия Соловчука. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Ранее Савеловский районный суд предписал Кокорину, полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву и другу футболистов Александру Протасовицкому заплатить потерпевшему по делу о драках в 2018 года Соловчуку 200 тысяч рублей. Кокорины подали жалобу на решение суда.

Напомним, осенью 2018 года люди из компании Кокорина и Мамаева избили Соловчука. Они были взяты под стражу, признаны виновными и провели некоторое время в тюрьме.