Чемпион мира 2011 года канадский лыжник Девон Кершоу высказался о конфликтной ситуации с участием россиянки Татьяны Сориной и норвежки Терезе Йохауг во время гонки с раздельным стартом на 10 км в рамках второго этапа КМ в Лиллехаммере.

После финиша Йохауг рассказала, что Сорина била по ее палкам и сбивала ритм. Наставник российской лыжницы принес извинения и заявил, что это произошло не специально.

«Конечно, россиянка, шедшая сзади, не хотела наступать на ее палки. Но она шла на пределе, просто зубами цеплялась. Никакого злого умысла там не было, в ее планы точно не входило испортить гонку Терезе», – заявил Кершоу в подкасте FasterSkier.

Канадский лыжник добавил, что злость норвежки объяснима. Он часто бывал в подобных ситуациях.