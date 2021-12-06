Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону и бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал выступление мужской сборной России на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Там национальная команда завоевала бронзу в эстафете.

Тихонов рад, что биатлонисты хорошо себя проявили. Он видит, что у спортсменов появилась уверенность в себе. Они могут бороться за призовые места и побеждать.

Экс-глава СБР особенно отметил выступление Халили и Латыпова. Он пожелал членам сборной России только побед.

«Спортсменам нужна свежесть. Именно поэтому на последних кругах мы видим усталость у наших биатлонистов. Если у тренеров хватит ума, то, дай бог, все будет», – цитируют Тихонова «Известия».

Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря.