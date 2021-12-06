С начала девяностых в мировой спорт прочно вошло словосочетание «дрим-тим». Изначально прозвище «команда мечты» получила сборная США по баскетболу, собравшаяся в сильнейшем составе на Олимпиаду в Барселоне. Американцы играючи прошли всех соперников и взяли причитавшееся им золото.

В похожем статусе на финал Кубка Дэвиса ехала сборная России. Но статус этот ещё нужно было подтвердить.

Кубок Дэвиса второй раз в истории проходил по новому формату, появившемуся при непосредственном участии звезды футбола Жерара Пике. И формат этот вызывает противоречивые эмоции у болельщиков. С одной стороны – турнир стал напоминать действительно крупное событие. Вместо «размазывания» этапов Кубка Дэвиса по всему сезону команды проводят турнир в сжатые сроки в одной локации, что делает его похожим на настоящий чемпионат мира.

С другой – все основные стадии Кубка Дэвиса теперь проходят в конце года, и далеко не все команды могут выставить сильнейшие составы. На этот раз именно так и произошло. Звёздную команду с сильнейшими теннисистами привезла только Россия. Германия не смогла рассчитывать на Александра Зверева, Канада – на Дениса Шаповалова, Австрия – на Доминика Тима, Италия – на Матео Берреттини. Ну а действующий чемпион Испания лишилась и Рафаэля Надаля, и Роберто Баутисты-Агута, и открытия сезона Карлоса Алькараса. Из остальных команд выделялись разве что балканцы: в составе Сербии приехал первая ракетка мира Новак Джокович, в составе Хорватии – два лучших теннисиста мира в парном разряде — Мате Павич и Никола Мектич.

У России же приехали не только два игрока Топ-10 – Даниил Медведев и Андрей Рублёв, но и ещё два теннисиста мировой тридцатки – Аслан Карацев (18) и Карен Хачанов (29). То есть даже номинальный четвёртый номер нашей сборной был сильнее лидеров большинства команд-участниц.

Но, как уже говорилось выше, статус фаворита надо было ещё подтвердить. Вызывали опасения и нестабильность Андрея Рублёва, и усталость Даниила Медведева.

Впрочем, первая игра не вызывала у болельщиков опасений: соперником России по группе стала одна из слабейших команд турнира – сборная Эквадора. Россияне без особых проблем справились с южноамериканцами – 3:0. Вторым соперником по группе для нашей сборной стала Испания. Обескровленная, но всё ещё сильная. И Рублёв дрогнул в противостоянии с Фелисиано Лопесом, испанцы повели 1:0. К счастью, сборная взяла себя в руки, и сперва Медведев справился с Пабло Карреньо-Бустой, а затем и Рублёв реабилитировался в паре с Асланом Карацевым.

В четвертьфинале России попалась сборная Швеции. В очередной раз потрепал нервишки болельщикам Рублёв, который подавал на матч с Элиасом Имером и должен был заканчивать в двух сетах, а в итоге дотянул аж до тай-брейка в третьем. К счастью, всё обошлось, а затем и Даниил Медведев без видимых усилий победил Микаэля Имера.

Полуфинал с Германией имел для нашей сборной особый статус: легенда нашего тенниса, один из главных творцов прогресса в девяностые Шамиль Тарпищев провёл сотый матч в качестве капитана команды. Он уже брал трофей в 2002 и 2006 году, когда нынешние лидеры нашей сборной ещё ходили в начальную школу.

Рублёв и Медведев сделали Тарпищеву подарок, без особых проблем обыграв немцев. Главный фаворит закономерно вышел в финал.

Главной интригой турнира был наш соперник. Сможет ли Джокович в одиночку затащить Сербию в финал, или Павич с Мектичем сделают то, ради чего они приехали в Мадрид? Ключевой игрой полуфинала стало противостояние хорвата Борны Гойо и серба Душана Лайовича. Мало кто сомневался, что Новак выиграет свой очный матч, а в паре с Павичем и Мектичем будет трудно соревноваться. Сербам необходимо было побеждать в двух матчах. Но этого не произошло: 276-я ракетка мира Гойо вырвал победу у 33-го номера рейтинга Лайовича, а дальше произошло то, что и прогнозировали эксперты.

Хорватия в финале была для России более удобным соперником: в конце концов, команда Тарпищева была избавлена от дуэли с монстром Джоковичем. Но для завоевания трофея необходимо было выигрывать оба очных матча, чтобы не доводить до дуэли с монстрами Павичем и Мектичем. И Рублёв, и Медведев справились в двух сетах. Кубок Дэвиса спустя 15 лет возвращается в Россию!

Российский мужской теннис сейчас переживает подъём, какого не было со времён Евгения Кафельникова и Марата Сафина. Что же послужило этому причиной? Отчасти совпадение факторов, отчасти грамотная работа и дух конкуренции на юношеском уровне. Но нельзя недооценивать фактор тренеров. Почти все российские лидеры тренируются за границей, работают с иностранными специалистами, либо (как Карацев) – с довольно молодыми тренерами. К сожалению, во многих видах спорта у нас всё ещё полагаются на роль государства и «советскую школу». Но при этом не понимают, что хвалёная советская школа работала в другие времена, в других условиях, а главное – с другим допинг-контролем. С тех пор в спорте изменилось очень многое, но кое-где у нас по-прежнему пытаются опираться на «советские методики».

Теннис в советские годы был арьергарде отечественного спорта, так что и советские методики никому не приходило на ум продвигать. Теннисисты пробиваются в большой спорт, как правило, за счёт индивидуальной подготовки и помощи родителей. И потому без госконтроля добиваются успехов. И для этого не надо объявлять о создании очередной «красной машины».