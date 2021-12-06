Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси». Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

На встрече будет работать судейская бригада из Нидерландов во главе с Сердаром Гезюбююком. В качестве ассистентов назначены Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный судья – Йерун Мансхот.

За VAR будут отвечать Йохем Камфус и Клай Руперти.

Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» состоится 8 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по мск.

«Челси» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» обеспечил себе игры в Лиге Европы.