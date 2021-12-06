Ученые Пенсильванского университета разработали жевательную резинку, которая может нейтрализовать COVID-19 в слюне. Об этом сообщает Mockva.ru со ссылкой на сайт вуза.

Автор исследования Генри Дэниэлл рассказал, что жвачка снижает вероятность передачи коронавируса. В ее основе лежит белок ACE2, который получен с помощью применения генетических технологий и сделан из растительного материала.

Ученые считают, что жевательная резинка не даст коронавирусу попасть в организм человека. В настоящее время специалисты добиваются разрешения на проведение клинического испытания жвачки.

По состоянию на 6 декабря в России коронавирусом переболели 9 833 749 человек. За последние сутки выявлено 32 136 новых случаев заражения COVID-19.