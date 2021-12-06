Сегодня, 6 декабря, «Зенит» сыграет с «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Енисей» можно посмотреть здесь:

После пяти игр «Зенит» занимает третье место в таблице Единой лиги ВТБ с четырьмя победами и одним поражением. «Автодор» и УНИКС также проиграли по одному матчу, но провели на две игры больше. «Енисей», напротив, выиграл только одну встречу при четырёх поражениях.

В этом сезоне команды уже встречались в Красноярске 1 ноября. Тогда «Зенит» одержал уверенную победу со счётом 79:56. В 2021 году состоялись ещё два поединка команд — в январе «Зенит» победил на выезде 85:67, а в марте выиграл дома 84:71.