Сегодня, 7 декабря, состоится седьмая партия за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

После восьми партий Карлсен ведёт 5:3. Ему дважды удалось победить белыми — в шестой и восьмой партии. При этом шестая партия стала самой длинной в истории чемпионских матчей — 7 часов 45 минут, 136 ходов.

Всего в матче за шахматную корону запланировано 14 партий. Чемпиону необходимо набрать 7,5 очка. Если после 14 партий будет зафиксирована ничья (7:7), то соперников ждёт тай-брейк.

Магнус Карлсен — действующий чемпион мира. Для него это четвёртая защита титула. Он завоевал шахматную корону в 2013 году, после чего защищал его в 2014-м (против Вишванатана Ананда), 2016-м (против Сергея Карякина) и 2018-м (против Фабиано Каруаны).