Сегодня, 7 декабря, Россия и Сербия проведут заключительный матч предварительного раунда чемпионата мира по гандболу среди женщин. Обе команды одержали победы в двух стартовых играх и досрочно прошли в следующий этап. Однако сегодняшняя встреча поможет обеим командам во втором групповом турнире при распределении мест, поскольку игры предварительного раунда пойдут в зачёт следующего этапа.

Россия в групповом раунде разгромила Камерун 40:18 и одолела Польшу 26:23. Сербия взяла верх над Польшей 25:21 и также разгромила Камерун — 43:18.

Сборную России на турнир привезла новый главный тренер команды Людмила Бодниева. Двухкратная чемпионка мира стала первой женщиной-главным тренером в истории российской гандбольной сборной.