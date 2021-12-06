Стал известен список участников турнира Golden Spin of Zagreb, который пройдёт в столице Хорватии. В Загреб поедут восемь россиян.

В мужском одиночном турнире примут участие Пётр Гуменник и Андрей Мозалев. Так же на турнир заявлен ученик Этери Тутберидзе, фигурист сборной Грузии Морис Квителашвили.

В состязаниях спортивных пар выступит дуэт Юлия Артемьева/Михаил Назарычев. В качестве запасных заявлены Карина Акапова/Никита Рахманин и Надежда Лабазина/Алексей Святченко.

В танцевальных дуэтах выступят Аннабель Морозов/Андрей Багин и Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.

В женском одиночном разряде соревнования пройдут без участия россиянок.

Golden Spin of Zagreb пройдет с 7 по 11 декабря в Хорватии.