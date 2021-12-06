Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг заявил, что в Норвегии главной звездой спорта является не лыжник Йоханнес Клэбо, а футболист сборной Норвегии Эрлин Холлан.

«Холлан на данный момент – главная звезда Норвегии. Он хорош в Лиге чемпионов, тянет сборную», – сказал Нортуг в интервью «Спорт-экспрессу».

Нортуг добавил, что шахматист Магнус Карлсен также пользуется популярностью в Норвегии, но не все внимательно следят за этим видом спорта. Лыжник считает, что такие люди появляются очень редко. Нортуг впечатлен игрой Карлсена.

Экс-лыжник отметил, что спорт стал очень популярен в Норвегии. Практически все жители страны тренируются и стремятся выглядеть хорошо. Многие бегают, катаются на лыжах и ходят в спортивные залы.