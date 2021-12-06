Пилот Charouz Racing System Энцо Фиттипальди опубликовал фотографию из больницы. Гонщик сообщил, что с ним всё в порядке после вчерашней аварии.

«Всем привет. К счастью, я всего лишь сломал пятку и получил порезы и синяки. Всё могло бы быть намного хуже. Ангел-хранитель присматривает за мной, — написал Фиттипальди в Инстаграме. — Рад, что с Тео тоже всё в порядке. Хочу поблагодарить вас за сообщения, любовь и поддержку, а также FIA и медперсонал за заботу обо мне. Вернусь быстрее, чем когда-либо».

Авария произошла на старте гонки этапа «Формулы-2» в Саудовской Аравии. Гонщик ART Grand Prix Тео Пуршер заглох на старте, Фиттипальди не успел его объехать и врезался на полном ходу.

После столкновения на трассу выехала машина скорой помощи. Оба гонщика были доставлены в больницу. Пуршер был в сознании и успел показать трибунам большой палец. Фиттипальди пострадал сильнее.