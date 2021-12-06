Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин всё-таки покинет клуб в зимнее трансферное окно. Как утверждает La Nazione, руководство флорентийцев сейчас работает над тем, чтобы расстаться с 30-летним форвардом.

«Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду в другой клуб до конца сезона. Если этого не произойдёт, то «фиалки» готовы досрочно расторгнуть с ним контракт.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, подписав контракт на три с половиной сезона. В текущем сезоне форвард четыре раза выходил на замены и провёл только 32 минуты в серии A.