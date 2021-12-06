Олимпийская чемпионка-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова выразила недовольство словами заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Тарасова ранее заявила, что не видит спортивного потенциала у Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

«Детям до определенного возраста вообще нельзя говорить перспективные они или бесперспективные, — цитирует Gazeta.ru Журову. — Если вы хотите, чтобы наши дети были здоровы, чтобы они занимались спортом, если ребенку в семь лет скажут, что он бесперспективный — это неправильно».

Также Журова отметила, что встречала детей, которые своим трудолюбием добивались высоких результатов, несмотря на отсутствие серьёзных успехов в начале карьеры.