Петербургский СКА начал выездной матч с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходит в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

Прямую трансляцию встречи можно найти по ссылке здесь.

На данный момент «Автомобилист» идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Клуб из Екатеринбурга набрал 37 очков за 36 матчей.

Подопечные Валерия Брагина пока располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

И СКА, и «Автомобилист» в последних двух встречах одержали победы. «Автомобилист» сумел обыграть «Спартак» (3:1) и «Адмирал» (2:1), а СКА победил минское «Динамо» (2:1) и «Йокерит» (3:1).

В предыдущей очной встрече в текущем сезоне «Автомобилист» победил СКА со счетом 4:2.