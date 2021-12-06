Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Венгрии, утверждает «РБ-Спорт». Кандидатура 58-летнего специалиста рассматривается на случай досрочного ухода итальянца Марко Росси.

Контракт Росси со сборной Венгрии рассчитан до конца 2025 года, но он может покинуть команду раньше.

При этом пресс-атташе сборной Венгрии Герге Шабо отрицает, что федерация ведёт переговоры с российским специалистом.

«Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Черчесова на пост главного тренера нашей национальной команды, — цитирует Sport24 Шабо. — Федерация футбола Венгрии полностью доверяет Марко Росси».

Черчесов руководил сборной России с лета 2016 по лето 2021 года. Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018 и не пробились из группы Евро-2020.