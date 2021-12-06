Американский теннисный журналист Бен Ротенберг высказался по поводу победы России в Кубке Дэвиса-2021. Россияне завоевали трофей в третий раз в истории, победив 5 декабря Хорватию. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда в Лозанне Россия вынуждена была выступать под названием «Федерация тенниса России» и с нейтральным флагом.

«Россия выиграла два из двух командных турниров, где её нельзя было называть Россией. Хорошая работа, действительно работающие санкции», — написал Ротенберг в Твиттере.

Запрет России выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпадах был наложен сроком на два года с конца 2020-го.