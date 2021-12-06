Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в сборную России по биатлону приглашали иностранных тренеров, однако они отказались работать с командой.

Слова Губерниева из подкаста «Голос биатлона» цитирует «Матч ТВ». Комментатор в частности назвал имена главного тренера сборной Австрии Рико Гросса и тренера сборной Норвегии Зигфрида Мазе, который ранее работал с Мартеном Фуркадом.

«Мы же звали их, там три или четыре фамилии иностранные звучали. Они не пошли, потому что у всех обязательства перед своими федерациями», — заявил Губерниев, добавив, что за год до Олимпиады никто не приглашает новых тренеров, всем специалистам необходимы долгосрочные контракты.

Напомним, ранее Рико Гросс работал с мужской сборной России по биатлону (2015-2018 гг), Рико Гросс в этом олимпийском цикле начал работу со сборной Норвегии.