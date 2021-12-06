Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назван лучшим тренером года среди сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В 2021 году Манчини привел Италию к победе на чемпионате Европы. В сезоне-2017/18 специалист возглавлял «Зенит».

Второе место занял Лионель Скалони из сборной Аргентины. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2021.

Тройку лидеров замкнул Дидье Дешам из сборной Франции. Действующие чемпионы мира в 2021 году выиграли Лигу наций.

В топ-5 вошли Джамель Бельмади из сборной Алжира, которая не проигрывает с 2019 года, и наставник сборной Бразилии Тите.