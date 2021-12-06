Российский хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказал мнение о словах продюсера Яны Рудковской про то, что Тутберидзе не является великим тренером.

Слова Железнякова цитирует портал «Спорт-Экспресс». По мнению специалиста, за тренера говорят его результаты, а если обсуждать конвейер, то нужно посмотреть на художественную гимнастику: это молодой вид спорта, но про конвейер никто не говорит.

Железняков подчеркнул, что к словам Рудковской не относится серьезно, поскольку это мнение предвзято — продюсер представляет конкурирующий лагерь.

«Этери Георгиевна просто живет на этих катках, как и вся ее команда, и не знает своей личной жизни. То же самое и с Сергеем Дудаковым, и Даниилом Глейхенгаузом. Все честно и фанатично работают на результат», — подчеркнул Железняков, добавив, что команда Тутберидзе — великая для фигурного катания.