Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о том, как отказ тренера может повлиять на дальнейший прогресс ученика.

По словам Железнякова в интервью «Спорт-Экспресс», у Тутберидзе есть свой принцип отбора детей в группу, и сначала они попадают на экспериментальный период. Когда фигуристы начинают не выполнять что-то из требований, то Тутберидзе по-доброму прощается.

«Возможно, такое прощание подвигает спортсмена дальше работать намного лучше, чем раньше. Так работают везде», — отметил Железняков, подчеркнув, что спортсмен мог быть год назад совсем другим, а в другой группе начал показывать другие результаты, потому что в его голове начался прорыв.

Напомним, ранее Яна Рудковская в своем интервью рассказала о фигуристке Софье Титовой, которая после ухода из группы Этери Тутберидзе начала прогрессировать в «Ангелах Плющенко».