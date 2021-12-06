Петербургский СКА сумел обыграть екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Единственную шайбу в этой встрече забросил защитник петербургской команды Даниил Пыленков. Авторами результативных передач стали Кирилл Марченко и Александр Волков. Голевой эпизод произошел при игре в равных составах.

У каждой из команд было по две возможности реализовать большинство: двухминутный штраф в «Автомобилисте» получили Ефим Гуркин и Райан Спунер, а в СКА на скамейке штрафников оказались Захар Бардаков и Михаил Воробьев.

В следующем матче СКА сыграет на выезде с челябинским «Трактором».