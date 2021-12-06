Норвежский биатлонист Йоханнес Дале не попал в состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

В шестерку спортсменов, которые выступят на этапе в Австрии, вошли братья Йоханнес Бё и Тарьей Бё, Ветле Шостад Кристиансен, Стурла Хольм Лагрейд, Сиверт Гутторм Баккен и Филип Андерсен, который присоединился к команде после этапа Кубка IBU в норвежском Шушене.

Йоханнес Дале же не попал в топ-20 по итогам первых четырех личных гонок этого сезона.

В состав женской сборной Норвегии вошли Тириль Экхофф, Ингрид Тандревольд, Ида Лиен, Эмили Калкенберг, Каролине Кноттен и Марте Ульсбю-Ройселанд.

Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует в пятницу, 10 декабря, и завершится в воскресенье, 12 декабря.