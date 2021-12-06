Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу с красноярским «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра проходит на стадионе «Сибур-Арена» в Санкт-Петербурге, прямую трансляцию встречи можно увидеть здесь.

На данный момент «Зенит» идет на третьем месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ: команда Хавьера Паскуаля одержала четыре победы, а также имеет в пассиве одно поражение. На первом месте располагается саратовский «Автодор»: 13 очков после 7 туров. «Енисей», напротив, выиграл только одну встречу при четырёх поражениях и идет на 10-м месте.

В этом сезоне «Зенит» и «Енисей» уже встречались друг с другом. Игра в Красноярске состоялась 1 ноября и завершилась победой баскетболистов из Санкт-Петербурга со счетом 79:56.