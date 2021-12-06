Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина высказала мнение о словах продюсера Яны Рудковской, которая не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером.

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас Гагарин, Терешкова», — отметила экс-фигуристка, отметив, что ей смешно с этого высказывания.

Напомним, ранее продюсер и супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отметила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером, поскольку её группа построена по принципу конвейера из фигуристок. На защиту тренера встал хореограф ее группы Алексей Железняков.