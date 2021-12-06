Гонки лыжной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе состоятся без зрителей из-за введения новых коронавирусных ограничений в федеральной земле Бавария.

Информацию об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на организаторов гонок.

Не так давно в Баварии приняли новые коронавирусные ограничения по борьбе с распространением коронавируса, это связано с не таким высоким уровнем вакцинации по сравнению с остальными регионами, а также с появлением нового штамма «омикрон».

Организаторы этапа отмечают, что в случае изменения ситуации решение ещё могут изменить.

Напомним, «Тур де Ски» состоится с 28 декабря 2021 года по 4 января 2021 года. Этап в Оберстдорфе — второй на очереди, на 31 декабря запланированы женские и мужские коньковые масс-старты, а на 1 января — спринты.