Экс-лыжница сборной России, супруга лыжника Александра Большунова Анна рассказала о том, как он не узнал ее после операции в межсезонье.

В эфире «Матч ТВ» Большунова рассказала о времени, когда ее муж решился на операцию — оказалось, что другого выхода нет и пришлось ложиться в больницу. По словам экс-лыжницы, врач сказал тогда, что могут прооперировать даже ночью, если это требуется в срочном порядке.

«Сначала я зашла к нему, а он такой: «Ты Аня?» Даже не узнал меня. И он ещё говорит: «Жеребятьева?» А я начала шутить: «Нет, я Большунова!» Потом спрашиваю у него: «Что это было?» А он: «Это я тебя проверял», — отметила Большунова.

Напомним, из-за проблем с зубами Александру Большунову пришлось перенести оперативные вмешательства, из-за чего он пропусти часть подготовки к олимпийскому сезону.