Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что петербургскому «Зениту» следует посадить на скамейку запасных полузащитника Александра Ерохина.

В эфире «Радио Зенит» Орлов критически высказался о последних играх Ерохина в составе «сине-бело-голубых». По мнению комментатора, по спортивным законам Ерохина нужно отправлять в запас, а другому игроку дать возможность реализовывать голевые моменты — которые команда создает для Ерохина.

«Он должен сесть на скамейку. Александр подводит команду. Это его мастерство, его уровень. Надо задуматься, нужен ли такой игрок «Зениту». Вот и всё»,- сказал Геннадий Орлов.

Напомним, Александр Ерохин последний раз отличался в матче РПЛ в конце октября, а в последней игре с «Ростовом» он провел на поле один тайм и получил желтую карточку.