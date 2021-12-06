Бывшая российская гимнастка, призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дарья Нагорная (в девичестве — Спиридонова) рассказала о том, с какими травмами ей приходилось сталкиваться по ходу спортивной карьеры.

В интервью WMJ.ru Спиридонова отметила, что серьёзные травмы стали возникать у неё под конец её карьеры. «У меня был перелом ноги, он не сросся и мне пришлось вставлять пластину», — отметила гимнастка, подчеркнув, что она получила эту травму на самом лёгком элементе, что часто происходит со спортсменами.

«На чемпионатах России и мира я выступала со сломанной ногой. Потом была вынуждена вставить пластину и ходить с ней. Я проходила с пластиной полтора года, с ней же выступала на чемпионате мира», — сказала Спиридонова, добавив, что после окончания карьеры вытащила пластину и теперь может жить со здоровой ногой как обычный человек.