Российские фигуристы, чемпионы мира среди юниоров Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выиграли ритм-танец на турнире Santa Claus Cup в Будапеште, Венгрия.

За свое выступление Скопцова/Алешин получили 81,17 балла, из которых почти 47 баллов — за техническую составляющую танца. По сравнению с этапом Гран-при в России, который завершился почти неделю назад, фигуристы прибавили в оценке за ритм-танец почти 10 баллов.

Второе место пока занимают представители Венгрии Мария Игнатьева и Даниил Шемко, они набрали 71,05 балла. В тройку лидеров также вошли фигуристы из Австралии Холли Харрис и Джейсон Чен — их результат 67,08 балла.

Еще одна российская пара занимает промежуточное пятое место: Влада Павленина и Александр Алексанян смогли набрать за свое выступление 61.95 балла.