Соединённые Штаты Америки объявили о том, что не собираются отправлять официальных лиц на Зимние Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Информацию об этом публикует портал РИА Новости. Со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года», – сообщила Псаки, отметив, что это связано с нарушениями прав человека в Китае, в частности, в регионе Синьцзян.

При дипломатическом бойкоте спортсмены смогут поехать на игры и выступать под своим флагом, однако официальные представители властей США от поездки на соревнования откажутся.