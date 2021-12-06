Музыкальный продюсер и супруга тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская отреагировала на высказывания заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой по поводу себя и своего сына — юного фигуриста Александра Плющенко.

Реакцию на высказывания Рудковская оставила в своем телеграм-канале «Голубь мира».

«Можно донести до уважаемой всеми Татьяны Анатольевны, что если я никто, то пусть она более не произносит мою фамилию и не трогает нашего ребенка», — отметила Рудковская, подчеркнув, что рейтинги Тарасовой они подняли и ее цель была достигнута.

«Думаю, все мамы поймут, о чем я, и до нее когда-нибудь дойдет. Ну а у Сани после этих предсказаний еще больше будет стимула в спорте», – написала Рудковская.